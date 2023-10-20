Сьогодні 24-річний українець відновив тренування у загальній групі, яка займалася під керівництвом Даріо Срни, повідомляє прес-служба Шахтаря. Бондар лікувався від перелому ключиці, який він отримав ще наприкінці липня.

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Цікаво, що Бондар п'ять днів тому зіграв у товариському матчі з львівським Рухом. Вочевидь, тоді Валерій ще не завершив курс реабілітації й тренувався з обмеженнями, а спаринг став тестом готовності футболіста до навантажень.

До слова, вже завтра, 21 жовтня, Шахтар проведе черговий матч УПЛ – в рамках 11-го туру "гірники" зіграють проти ЛНЗ.

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