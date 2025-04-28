"Складний результат для сприйняття. Ми перемагали 2:0, тому завжди важко, коли відпускаєш такі ігри. Якщо оцінювати лише результат, то він для нас, звичайно, негативний, адже ми завжди налаштовуємося лише на перемогу.

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Ми боролися до кінця поєдинку, але, на жаль, чогось забракло, і тому не змогли потішити вболівальників перемогою. Та важливо залишатися з високо піднятою головою і продовжувати працювати далі.

Якщо оцінювати те, як складався поєдинок, особливо в першому таймі, то Шахтар дійсно, мабуть, не заслуговував на такий підсумок. Але фінальний результат виник через сукупність помилок, можна так сказати. В усьому іншому відіграли непогано, але не зуміли втримати необхідну концентрацію.

Будемо продовжувати працювати над здобуттям іншого трофея, на який ми ще претендуємо – маю на увазі фінальний матч Кубка України. Звісно, радий, що зумів забити й заробити важливий пенальті – це точно додає мені впевненості в собі. Боротимемося далі.

Підготуємося ще краще, вийдемо зі ще більшою енергією та зробимо все, що від нас залежить, аби залишити поле як володарі Кубка України", – цитує Егіналдо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, за 4 тури до фінішу Динамо випереджає Шахтар на 10 очок.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм