Фулхем досі зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря Кевіна. Представники англійського клубу планують провести нові перемовини з агентами гравця наступного тижня, повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво "гірників" відхилило дві попередні пропозиції Фулхема щодо Кевіна. Раніше з'явилася інформація, що Шахтар готовий знизити свої вимоги щодо продажу гравця, клуб вимагав за трансфер бразильця 50 мільйонів євро, а тепер готовий відпустити його за 40-45 млн.

Нагадаємо, Кевін перейшов до Шахтаря в січні 2024 року з Палмейраса за 12 мільйонів євро. У поточному сезоні 22-річний бразилець зіграв 3 матчі за донецький клуб, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

