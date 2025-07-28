– Перше враження було дуже позитивним. Він такий, хоч і суворий, але справедливий і відвертий з тобою. Він сказав, що буде говорити прямо все, що думає, і завдяки цьому я буду ставати кращим.

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– Зараз тренер наголошує на швидкості мислення. Це взагалі якось можна натренувати?

– Думаю, можна натренувати, якщо викладаєш на тренуваннях на 100%. І постійно ти живеш грою на тренуваннях, якщо можна так сказати. Я думаю, це більше тебе натреновує і ти будеш готовий до цього в грі.

– Зможеш виділити якогось тренера Шахтаря, який вплинув на тебе найбільше?

– Багато було хороших тренерів насправді, і кожен тренер Шахтаря мені багато чого дав. Починаючи з Луіша Каштру, він мені дав шанс спробувати свої сили в першій команді. Потім Де Дзербі перевернув моє футбольне розуміння. Потім Йовічевіч, взагалі, як батько наш. Потім Патрік, потім Пушіч також нам багато чого дав. Минулий сезон у нас був невдалий, але ми не можемо забувати, що ми виграли з ним три трофеї.

Буде не дуже коректно виділяти саме одного, тому що, як я назвав, кожен дав потрошку, і ти так формуєшся як особистість, як футболіст, – сказав Бондаренко в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, Арда Туран очолив Шахтар у травні 2025 року, замінивши на цій посаді боснійського фахівця Маріно Пушіча. До цього Туран був головним тренером турецького Еюпспора.

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