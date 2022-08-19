Лідер Севільї зламав ногу і не має шансів поїхати на чемпіонат світу
Севілья надовго втратила одного зі своїх основних гравців.
Універсал Хесус Корона зазнав серйозної травми сьогодні на тренуванні, інформує Marca.
Зірка АПЛ вибув на весь сезон через важку травму – шанси на ЧС-2022 втрачені
Мексиканець навіть не вів боротьбу з партнерами, це був просто невдалий випадок. Обстеження підтвердило найгірші побоювання – перелом малогомілкової кістки і пошкодженя зв'язки лівої щиколотки. Сьогодні 29-річному Короні зроблять операцію.
Орієнтовний термін відновлення гравця – 4-5 місяців. Це проблема не лише для Севільї, а й для збірної Мексики, яка втрачає ключового виконавця перед ЧС-2022.
Результати жеребкування ЧС-2022 – Уельс замість України у цікавій групі з найкращою сіткою і шансами на чвертьфінал