Севілья надовго втратила одного зі своїх основних гравців.

Універсал Хесус Корона зазнав серйозної травми сьогодні на тренуванні, інформує Marca.

Зірка АПЛ вибув на весь сезон через важку травму – шанси на ЧС-2022 втрачені

Мексиканець навіть не вів боротьбу з партнерами, це був просто невдалий випадок. Обстеження підтвердило найгірші побоювання – перелом малогомілкової кістки і пошкодженя зв'язки лівої щиколотки. Сьогодні 29-річному Короні зроблять операцію.

Орієнтовний термін відновлення гравця – 4-5 місяців. Це проблема не лише для Севільї, а й для збірної Мексики, яка втрачає ключового виконавця перед ЧС-2022.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Уельс замість України у цікавій групі з найкращою сіткою і шансами на чвертьфінал