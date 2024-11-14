"Після фінального свистка мені несподівано прийшла думка: "Можливо, взяти футболку у Альвареса?" Я відразу після свистка рушив у бік лави запасних Аргентини. Він якраз виходив на поле, тож я запитав: "Поміняємося футболками? Даси мені свою?" Він відповів: "Так, ок. Але в підтрибунному приміщенні".

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Після гри я швидко помився і хвилин 20 ходив, зазираючи і чекаючи, аби не пропустити момент, коли вони йтимуть до автобуса. Коли команда почала виходити, я підійшов ближче до їхньої роздягальні. Побачив, що Альварес йде без футболки, і запитав: "Ти забув?" Він повернувся, приніс мені пакетик. Я спитав, чи потрібна йому моя, на що він відповів: "Так, давай". Ми обмінялися, а хтось із персоналу одразу сфотографував нас.

Краснопір дуже образився, бо він теж планував обмінятися з Альваресом, але я його випередив", – сказав Федор у інтервʼю YouTube-каналу "Трендець".

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