Лідер Руха продовжить кар'єру в європейському чемпіонаті – ЗМІ назвав деталі переходу
Лівий захисник Руха Віталій Роман незабаром стане гравцем польської Лехії.
Роман вирушить до Польщі вже цього тижня, повідомляє Sport.ua. Гравець перейде до Лехії на правах річної оренди з правом викупу.
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Контракт захисника з Рухом розрахований до 31 грудня 2026 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця молодіжної збірної України у 800 тисяч євро. У поточному сезоні Віталій Роман встиг відзначитися переможним голом у матчі першого туру УПЛ проти Полтави (2:1).
Нагадаємо, за Лехію вже виступають 5 українців – воротар Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук, півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко і нападник Богдан В’юнник. У минулому сезоні клуб з Гданська посів 14-те місце у польській Екстраклясі.
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