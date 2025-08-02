Роман вирушить до Польщі вже цього тижня, повідомляє Sport.ua. Гравець перейде до Лехії на правах річної оренди з правом викупу.

"Таке враження, що рефері дозволяв це робити": тренер Руха незадоволений роботою суддів у матчі з Полтавою

Контракт захисника з Рухом розрахований до 31 грудня 2026 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця молодіжної збірної України у 800 тисяч євро. У поточному сезоні Віталій Роман встиг відзначитися переможним голом у матчі першого туру УПЛ проти Полтави (2:1).

Нагадаємо, за Лехію вже виступають 5 українців – воротар Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук, півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко і нападник Богдан В’юнник. У минулому сезоні клуб з Гданська посів 14-те місце у польській Екстраклясі.

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах