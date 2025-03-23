Паредес розповів, що в його контракті з Ромою є пункт про клаусулу, який набуде чинності цього літа і застосовуватиметься тільки до одного клубу – Боки Хуніорс. "Це правда, клаусула стосуватиметься виключно Боки.

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Я не розмовляв з Рікельме, тільки з Ромою, якій я дуже вдячний: моє продовження контракту народилося на основі моїх виступів і цілей, які були майже досягнуті, і клуб вирішив продовжити контракт, включивши пункт для Боки.

Виконати цей пункт буде дуже складно. Найлегшим вікном був січень, коли я зробив усе можливе, щоб повернутися в Аргентину", – заявив Паредес в інтерв'ю TYCSport.

Раніше аргентинська преса повідомляла, що Бока Хуніорс зможе викупити контракт Паредеса за 3,5 млн євро.

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