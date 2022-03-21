Захисник "джалороссі" Джанлука Манчіні взяв активну участь у святкуваннях тріумфу в дербі Вічного міста (3:0).

Одразу після фінального свистка 25-річний центрбек побіг до фанатської трибуни Роми – Курва Суд. Манчіні взяв у тіфозі прапор і активно розмахував ним, поки на Олімпіко лунав переможний гімн "джалороссі".

Рома – Лаціо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

При цьому віце-капітан Роми був лише в термобілизні – ігрову форму (футболку та шорти) довелося віддати щасливим фанатам.

Завдяки важливій перемозі над принциповим суперником "вовки" обійшли Лаціо в турнірній таблиці, взявши реванш за поразку в першому колі. Від зони ЛЧ команду Жозе Моурінью відділяють 8 очок.

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