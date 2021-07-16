Хавбек потрапив на радари "шпор", повідомляє The Athletic.

Тоттенхем затіває грандіозну чистку – десять гравців можуть шукати собі інші команди

У британській столиці впевнені, що Пеллегріні посилить центр поля Тоттенхема. Контракт італійця з "вовками" чинний до літа 2022-го. Клаусула лідера Роми нібито складає 26 млн фунтів.

У сезоні 2020/21 Лоренцо Пеллегріні провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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