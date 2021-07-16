Лідер Роми може опинитися в Тоттенхемі
16 липня 12:37 - Читать на русском
Капітан італійської Роми Лоренцо Пеллегріні потрапив до сфери зацікавлень лондонського Тоттенхема.
Хавбек потрапив на радари "шпор", повідомляє The Athletic.
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У британській столиці впевнені, що Пеллегріні посилить центр поля Тоттенхема. Контракт італійця з "вовками" чинний до літа 2022-го. Клаусула лідера Роми нібито складає 26 млн фунтів.
У сезоні 2020/21 Лоренцо Пеллегріні провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
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