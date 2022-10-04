"Відбувається зміна поколінь, і в майбутньому молодь стане ветеранами з великою вагою. Важливо те, що між ветеранами та молоддю існує велика гармонія, і це робить нашу команду дуже конкурентоспроможною. Чи можна вважати нас фаворитами ЛЧ? Я не той, хто займається прогнозами. Ми точно в списку претендентів і добре знаємо, як досягти успіху в цьому турнірі. Я не думаю, що наші суперники не вбачають у нас можливого чемпіона, коли зустрічаються з нами.

Війна в Україні... Прикро, що у 2022 році ми опинилися у такій ситуації, коли команда не може грати у своїй країні і втратила багато гравців… Дуже приємно бачити, як Шахтар виступає і дарує надію своїй країні.

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Хаві сказав, що Ла Ліга краще відображає силу команд, ніж ЛЧ? Думки суб'єктивні. Я думаю, що коли ви виграли п'ять Ліг чемпіонів з останніх дев'яти, про банальний фарт не може бути й мови. Футбол – це в першу чергу про результат. Перемагає той, хто забив більше, ніж пропустив. Ми роками були найкращими у цьому.

Важко говорити про справедливість. Ліга чемпіонів – це злети та падіння, але треба бути найкращим у ключові моменти. Чомусь ми говоримо про справедливість чи несправедливість лише тоді, коли Реал виграє Лігу чемпіонів. Перемога над Шахтарем буде хорошим закріпленням результатів попередніх турів. Недільна невдача з Осасуною забута", – цитує Карвахаля Marca.

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