Півзахисник Реала Орельєн Чуамені виявився не лише хорошим футболістом, а й людиною з великої літери.

Минулими вихідними Реал здобув вольову перемогу над Барселоною в Ель Класіко. Однак поганою новиною стала травма 23-річного француза, який не зможе грати близько двох місяців.

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В інтернеті стало вірусним відео епізоду, в якому Чуамені нібито й отримав перелом плюсневої кістки лівої стопи. Не знаючи правди, у завданні травми почали звинувачувати півзахисника Барселони Гаві. Гравець Реала вирішив вказати на необгрунтовані домисли.

Чуамені зробив цитований ретвіт цього відео, у якому написав: "Це не провина Гаві. Я отримав травму ще в кінці першого тайму".

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