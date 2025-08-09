Реал нещодавно зіграв товариський матч проти Леганеса. "Вершкові" здолали свого суперника з рахунком 4:1.

Один з м'ячів забив захисник "бланкос" Едер Мілітао. Бразилець побачив, що голкіпера Леганеса вийшов далеко з воріт, оцінив ситуацію на полі і влучно пробив зі своєї частини поля. М'яч потрапив у сітку воріт.

Нагадаємо, що Реал зіграє у першому турі Ла Ліги з Осасуною. Матч відбудеться 19 серпня.

