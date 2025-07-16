Портал Transfermarkt оприлюднив рейтинги гравців, які провели найбільше фактичного часу на полі та вийшли у найбільшій кількості матчів минулої кампанії. Вибирали виключно серед представників топ-5 чемпіонатів Європи, ігри Клубного ЧС також враховувались.

Модріч офіційно перейшов до Мілана

Федеріко Вальверде вкотре підтвердив статус "людини з двома серцями", очоливши обидві таблиці. Хавбек Реала відіграв вражаючі 6 480 хвилин у 76 матчах сезону. За фактичним часом на другій сходинці розташувався Бруну Фернандеш з МЮ (5 994 хвилини), а топ-3 замикає воротар Мілана Майк Меньян (5 926 хвилин).

За кількістю матчів після Вальверде йдуть три поспіль гравці ПСЖ – Барколя, Дуе (по 75) та Руїс (74). Топ-5 доповнив Лука Модріч (73 матчі), який навіть у свої 39 років завжди готовий допомогти команді.

SEVEN Premier League players featured in our list of the top 20 players to play the most minutes for club and country last season



Do footballers play too much football these days? pic.twitter.com/SkmzzVZxFc — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 16, 2025

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