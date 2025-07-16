Лідер Реала у космосі, 39-річний Модріч також серед топів: рейтинг найбільш навантажених гравців Європи за сезон
Представник Реала отримав найбільше ігрового часу за підсумками сезону 2024/25.
Портал Transfermarkt оприлюднив рейтинги гравців, які провели найбільше фактичного часу на полі та вийшли у найбільшій кількості матчів минулої кампанії. Вибирали виключно серед представників топ-5 чемпіонатів Європи, ігри Клубного ЧС також враховувались.
Модріч офіційно перейшов до Мілана
Федеріко Вальверде вкотре підтвердив статус "людини з двома серцями", очоливши обидві таблиці. Хавбек Реала відіграв вражаючі 6 480 хвилин у 76 матчах сезону. За фактичним часом на другій сходинці розташувався Бруну Фернандеш з МЮ (5 994 хвилини), а топ-3 замикає воротар Мілана Майк Меньян (5 926 хвилин).
За кількістю матчів після Вальверде йдуть три поспіль гравці ПСЖ – Барколя, Дуе (по 75) та Руїс (74). Топ-5 доповнив Лука Модріч (73 матчі), який навіть у свої 39 років завжди готовий допомогти команді.
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