"У матчі проти Кайрата постараємося виправити те, що сталося в дербі. Хочемо перемогти та вийти з ситуації, що склалася, з іншим настроєм. Можна сприймати це як маленьку помсту.

Поразку в дербі ми сприйняли дуже важко, це сильний удар. Ми багато говорили про це, обговорювали, щоб змінити наше ставлення до того, що відбувається на полі, і взаємодію. Приділили багато уваги тому, щоб стати сильнішими і зосередженішими. Обговорювали все це, зокрема, і з тренерським штабом.

У мадридському дербі потрібно бути налаштованим на всі сто відсотків. Програти можна по-різному, але ставлення до справи ніколи не повинно підлягати обговоренню. У дербі ми грали так, ніби були згодні і на нічию, але цього недостатньо. З завтрашнього матчу це повинно змінитися. Ми повинні перебудуватися якомога швидше.

Ми повинні викладатися на всі 100%. Кожен з нас. Зазнали двох дуже важких поразок: від ПСЖ та Атлетіко. Тепер потрібно змінити наш імідж. Ми повинні бути максимально згуртованими, щоб сезон склався вдало.

Гра на позиції латераля? Якось за збігом обставин був змушений зайняти цю позицію, і у мене добре вийшло. Ми багато вигравали, коли я грав на крайнього захисника або навіть вінгера. Але я не почуваюся комфортно на цих позиціях, мені не вистачає багатьох якостей. Та завжди давав зрозуміти кожному тренеру, що готовий виконати все, що потрібно команді.

Я не відмовлявся грати латераля. Завжди говорив Зідану, Анчелотті та Алонсо, що буду викладатися на повну на будь-якій позиції. За можливість виходити в основі потрібно чіплятися як за останній шанс. Для мене велика честь представляти Реал Мадрид. Кожен у клубі підтвердить, що я готовий померти за Реал Мадрид і одноклубників. Я ніколи не відмовлявся грати на будь-якій позиції", – цитує Вальверде Marca.

