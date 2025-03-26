Лідер Реала повернувся до тренувань перед матчами з Арсеналом у Лізі чемпіонів – він не грав з минулого року
Захисник Реала Едер Мілітао все ближчий до повернення на поле після травми хрестоподібних зв'язок.
Твіттер-акаунт Madrid Xtra повідомив, що Едер Мілітао розпочав тренування на траві, а також приступив до вправ із м'ячем.
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Щоправда, це не означає, що бразилець зможе зіграти вже 8 квітня в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. Мілітао вже вдруге за півтора року порвав хрестоподібні звʼязки коліна (травмувався у листопаді в матчі проти Осасуни).
До слова, Едер провів 17 матчів за Реал у цьому сезоні, в яких відзначився голом та асистом. У лазареті досі залишається капітан команди Дані Карвахаль, який зазнав аналогічної травми також у листопаді.
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