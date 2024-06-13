Півзахисник збірної Хорватії та Реала Лука Модріч пожертвує своєю зарплатнею, щоб залишитися в Мадриді.

Володар "Золотого м'яча" вирішив ще один сезон провести у складі "вершкових". Як повідомляє Ok Diario, Лука Модріч погодився піти на зниження зарплатні.

"Реал змушує суперників опускатися до свого рівня": екс-тренер Аргентини розкритикував команду Луніна

38-річний хавбек збірної Хорватії погодив новий контракт із мадридським клубом до червня 2025 року з окладом у розмірі 5 млн євро після сплати податків. За даними джерела, на рішення Реала залишити Модріча також вплинув відхід Тоні Крооса, який після Євро-2024 завершить кар'єру.

Раніше Модріч був одним із найбільш високооплачуваних футболістів "вершкових".

Лука виступає за Реал вже 12 років. Півзахисник зіграв у 534 матчах, в яких забив 39 голів та віддав 86 асистів. З мадридцями він шість разів вигравав Лігу чемпіонів.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В