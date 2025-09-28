Після травми Трента Александера-Арнольда Реал зазнав ще одної втрати. Дані Карвахаль отримав ушкодження у грі проти Атлетіко (2:5) і ризикує вилетіти на чималий термін, повідомляє Marca

33-річний іспанець відчув біль у камбалоподібному м'язі правої ноги, й на 59-й хвилині мадридського дербі його замінив Камавінга.

Точний термін, який пропустить Карвахаль, поки що не повідомляється, але зазвичай така травма потребує приблизно 4 тижні на відновлення. Якщо прогнози підтвердяться, Реалу знову доведеться використовувати на правому фланзі оборони універсального Федеріко Вальверде.

