Лідер "вершкових" продовжує відновлення від розриву "хрестів" і не потрапляє навіть до заявки. Втім, це не завадило Карвахалю спровокувати розбірки у перерві матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Арсенала (1:2).

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Захисник Реала пробрався до технічної зони й наблизився до Букайо Саки, який у першому таймі не реалізував пенальті ударом панєнкою. Діалог розпочався люб'язно, але потім Карвахаль, вочевидь, вирішив провчити зірку Арсенала за піжонство. Сака відмахнувся, почалася шарпанина, але партнери швидко розтягнули Дані та Букайо.

Якщо рефері Франсуа Летекс'є зафіксував цей момент у протоколі, то Карвахалю загрожує до 4 матчів дискваліфікації на наступний розіграш ЛЧ, інформує AS. Поведінка гравця Реала має явні ознаки двох типів порушень: "Участь у матчі без права грати" та "Напад на гравця чи іншого учасника матчу".

¡OJO! ¡Dani Carvajal se fue a por Saka en el descanso!

El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka



@jdelriomuradas pic.twitter.com/zBscrXMg3e — MARCA (@marca) April 16, 2025

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