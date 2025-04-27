Захисник Реала Дані Карвахаль не стримав емоції під час фіналу Кубка Іспанії з Барселоною (2:3).

Під час гри "бланкос" та "блаугранас" було гаряче не тільки на полі, а й за його межами. Дані Карвахаль не брав участі у фіналі, оскільки перебуває на лікарняному через травму. Утім, це йому не завадило стати героєм ганебного епізоду.

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У трансляцію потрапило незадоволення захисника Реала діями арбітрів. Він вигукував після фолу Ямаля на Мбаппе: "Сучий сину, шматок лайна. А той Ламін? Зупинись он там". Подібною поведінкою відзначився й Едер Мілітао, який також не зміг допомогти команді через травму.

Нагадаємо, що через бурхливу реакцію на дії арбітрів вилучення отримали Лукас Васкес, Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер.

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами

Dani Carvajal à l'arbitre :



"fils de p*te"

"bande de m*rdes"pic.twitter.com/f6oc3iMD8z — FCB Paul (@FCBPaul_) April 27, 2025