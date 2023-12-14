"У мене не було жодної реакції після автогола, я просто хотів стати невидимим у той момент. Але сталося те, що сталося.

Зірка Порту розсипався у компліментах Шахтарю після повторної перемоги у матчі Ліги чемпіонів

У нас були серйозні труднощі, ми страждали, але довели, що ми сильна команда. Нам вдалося повернутися у гру, і це було найголовніше. Шахтар – дуже недооцінена команда, але у матчі з нами вона знову довела, що у неї високий рівень", – цитує Еустакіо A Bola.

Нагадаємо, на 72-й хвилині, за рахунку 1:3 на користь Порту, рикошет від канадського хавбека після удару Данила Сікана відродив інтригу у матчі, яку вже за 3 хвилини знову вбив Пепе, забивши четвертий гол португальців.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка