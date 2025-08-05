– Які завдання стоять перед Поліссям цього сезону? Що сказало керівництво?

– У нас завдання завжди можуть бути лише високі. І президент клубу поставив нам конкретне завдання, але я не буду казати яке – хай це залишиться в клубі. Може, потім він сам розкаже. Можна сказати коротко, що у нас завдання просте, але нелегке – вигравати кожну гру і йти далі від матчу до матчу.

Полісся нарвалося на грубу реакцію вболівальників через свою провокацію в бік Фіорентини

– Що сказав президент Буткевич після гри в роздягальні?

– Президент завжди заходить після таких перемог і розказує анекдот. Це як традиція вже. Ми посміялися, завжди анекдоти в нього дуже гарні.

– Минулого сезону ви боролись із Карпатами за єврокубки. Зараз – новий тренер, нові гравці в Поліссі. Карпати теж оновились. Чи це зовсім інші команди?

– Якщо порівнювати – то ми як команда змінилися. У нас новий тренерський штаб. У нас змінилася гра – і найголовніше, що вона змінилася в кращий бік. Щодо Карпат – то Карпати й в минулому сезоні, і в цьому грають дуже активно. Дуже важко проти них грати. Дуже хороший в них тренер, дуже хороші футболісти. Тому з ними грати тут завжди важко, – заявив Олександр Назаренко в коментарі для Профутбол Digital.

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR