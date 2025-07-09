26-річний уругвайський форвард Факундо Батіста прибув до Медельїна з Іспанії, де проходив підготовку до трансферу. Найближчим часом він завершить медичне обстеження та підпише контракт з Атлетіко Насьйональ на 3 роки, стверджує 365Scores.

Рекордний легіонер Полісся перейде в нову команду – джерело

Нагадаємо, що уругваєць перейшов до Полісся взимку 2025 року з мексиканської Некакси за 1,75 мільйона євро.

В минулому сезоні Факундо Батіста провів 15 матчів за житомирський клуб, забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.

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