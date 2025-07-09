Лідер Полісся завершує перехід у топ-клуб Південної Америки
9 липня 18:18 - Читати іншою мовою
Форвард Полісся Факундо Батіста фіналізує трансфер в колумбійський Атлетіко Насьйональ.
26-річний уругвайський форвард Факундо Батіста прибув до Медельїна з Іспанії, де проходив підготовку до трансферу. Найближчим часом він завершить медичне обстеження та підпише контракт з Атлетіко Насьйональ на 3 роки, стверджує 365Scores.
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Нагадаємо, що уругваєць перейшов до Полісся взимку 2025 року з мексиканської Некакси за 1,75 мільйона євро.
В минулому сезоні Факундо Батіста провів 15 матчів за житомирський клуб, забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.
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