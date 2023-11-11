Півзахисник Полісся Олександр Назаренко відновився після травми, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

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23-річний вінгер у п'ятницю, 10 листопада, вперше вийшов на поле, аби розпочати тренувальний процес.

Нагадаємо, Назаренко травмувався у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти СК Дніпро-1. У доданий час він невдало стрибнув у підкат – ліва нога зачепилась за газон (гравець втратив баланс), а права неприродно вигнулась від зіткнення з полем. Лікарі діагностували Олександру перелом кістки колінного суглоба і прогнозували, що для відновлення йому знадобиться від 2 місяців і більше.

До слова, Назаренко лише влітку перебрався до табору житомирців зі СК Дніпро-1. Півзахисник встиг відіграти за Полісся 7 матчів, оформивши один гол та один асист.

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