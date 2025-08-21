Півзахисник Полісся Борис Крушинський пропускає гру проти Фіорентини через пошкодження.

Відсутність Бориса Крушинського у заявці на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини обумовлена травмою, повідомляє ТаТоТаке.

Ушкодження 23-річний гравець отримав на тренуванні 20 серпня. У Крушинського травма задньої поверхні стегна, але остаточний діагноз дозволить зробити лише МРТ-обстеження.

Якщо йдеться про розрив м'язу – хавбек може вибути зі складу мінімум на місяць.

