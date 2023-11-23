– Перед початком сезону до команди приєдналося багато новачків. Очевидно, що команді потрібен був час для зіграності. На скільки відсотків ти відчуваєш зіграність команди на сьогодні?

– 70-80%. Комусь треба більше часу на адаптацію, комусь менше. Хлопці, які прийшли? У плані спілкування – їм легко. Багато хто з нас знає англійську. Не володіємо французькою, але нам допомагає перекладач, намагається налагодити нашу комунікацію. До побуту всі звикли швидко, а ось до гри – ще потрібен час.

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Тим більше, що вони приїхали здалеку, а наша країна ще й у стані війни. Думаю, деякі хлопці ще не розуміють, що це таке до кінця. Вони чують тривоги, щось розуміють, але не до кінця, – цитує Козака офіційний сайт Полісся.

Полісся нині посідає другу сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 29 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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