Наразі в лазареті Олександрії перебувають чотири гравці, повідомляє Sport.ua. Йдеться про нападника Олександра Філіппова, воротаря Микиту Шевченка, захисника Антона Боля та півзахисника Хуана Беззеру.

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Зазначається, що Філіппов встигне відновитися до поєдинку 26-го туру УПЛ проти Інгульця, який відбудеться 25 квітня. Шевченко та Боль орієнтовно відновляться від пошкоджень на початку травня.

Один з найрезультативніших гравців команди, вінгер Хуан Беззера травмував спину та вибув до кінця поточного сезону, бразилець проходитиме реабілітацію в Олександрії. До слова, у нинішньому сезоні Беззера провів 26 матчів за клуб, забив 6 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, наразі Олександрія посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку підопічних Руслана Ротаня 54 набрані бали після 24-х турів чемпіонату. Відставання команди від лідера – Динамо, складає 6 очок.

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