"Приїхали у Львів грати з Рухом тільки на перемогу. Ми засмучені, вважаємо, що втратили 2 бали.

Несподівана осічка "містян" у відеоогляді матчу Рух – Олександрія – 1:1

Хочеться, щоб наші судді працювали потім у Лізі чемпіонів, у Європі, і щоб у них в нашому чемпіонаті хоча б була послідовність: якщо свисток в один бік – то й в інший має бути так. Тоді й наш чемпіонат буде мати кращий виглядати. Не тільки команди мають його підіймати, а й судді також. Тому хочеться побажати, щоб вони в цьому теж додавали.

Я вважаю, що Олександрія заслужила на перемогу. У Руха тільки один момент і гол. А ми свої моменти не реалізували, тому маємо десь трішки себе звинувачувати в цьому.

Чи є такий момент, що Олександрія грає імпульсами? Ну, ми ж люди, як і всі. Думаю, жодна команда не може 90 хвилин грати на такому імпульсі та не давати взагалі жодного шансу супернику. Десь підняли ритм, десь задихнулися, можна так сказати, відпочили – і потім заново. Тому так і є. Ми – люди.

Місце в турнірній таблиці нас мотивує і десь психологічно тисне. У нас баланс є в команді – і старші гравці, і молоді, тут треба психологічно налаштовуватися. Когось це мотивує, а молодий гравець, у якого, може, дебют в УПЛ – він дивиться: 2-ге місце. Звичайно, це для нього важко. Тому є підтримка від тренерського штабу, від старших футболістів. Це нормально, це футбол. Якщо ми підняли цю планку – маємо її тримати, справлятися з цим тиском.

Будемо сподіватися, що цей заліковий бал у майбутньому нам буде на вагу золота", – сказав Ковалець у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турі Олександрія йде другою і відстає від Динамо вже на 6 очок.

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