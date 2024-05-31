Український півзахисник Владислав Калітвінцев може покинути Олександрію, повідомляє Telegram-канал BurBuzz.

Ротань залишиться головним тренером Олександрії – фахівець чекає на підсилення

Контракт 31-річного хавбека з командою Ротаня завершується сьогодні, 31 травня. Футболіст має бажання залишитись у таборі олександрійців, однак керівництво клубу готове пролонгувати угоду лише на умовах 50% дисконту. Калітвінцев, однак, відмовляється йти на таке значне пониження зарплатні.

Нагадаємо, Владислав приєднався до Олександрії в січні 2022 року, перейшовши зі скандалом з Десни. У поточному сезоні у 26-ти матчах забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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