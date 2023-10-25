Лідер Ніцци буде дискваліфікований – він закликав знищувати євреїв
Після відсторонення зі сторони клубу Юсеф Атал буде дискваліфікований Лігою.
Захисник Ніцци Юсеф Атал отримає тривалу дискваліфікацію Французької професійної ліги (LFP). Про це інформує L'Équipe.
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Раніше Ніцца відсторонила гравця збірної Алжиру за антисемітську риторику в соціальних мережах. Атал поділився відео палестинського проповідника Махмуда аль-Хасаната, який просив Бога "послати єврейському народу темний день". Після критики на свою адресу гравець видалив публікацію і приніс публічні вибачення.
Однак рада з етики LFP почала розслідування з цього приводу. Також Юсеф перебуває під слідством прокуратури Ніцци за "потурання тероризму".
Атал виступає за Ніццу з 2018 року. У футболці "орлят" алжирець зіграв 115 матчів, забив 12 голів.
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