Захисник Наполі Мін Че Кім не матиме багато часу, щоб насолодитися успіхом.

Кореєць після завершення сезону планує поїхати на батьківщину і відслужити 3 тижні в армії, інформує Tutto Napoli.

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Історія доволі курйозна, але для Південної Кореї не нова. У цій країні кожен чоловік зобов'язаний пройти військову службу до настання 28-річчя. Зазвичай вона триває 21 місяць, однак спортсмени можуть суттєво скоротити цей термін завдяки перемогам на міжнародних турнірах. Саме цією лазівкою і планує скористатися Кім, який у 2018 році вигравав зі збірною Азійські ігри. Такий фокус провертав форвард Тоттенхема Хин Мін Сон, відбувши свої 3 тижні ще у 2020-му.

Кім лише минулого літа перейшов з Фенербахче у Наполі і відразу став лідером команди – 40 матчів, 2 голи та 2 асисти. Незабаром партенопейці можуть офіційно оформити Скудетто, але 26-річному центрбеку доведеться святкувати його у військовій формі.

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