"Славія запропонувала мені повернутися назад зі Слована і пройти збори разом із ними. Я пройшов повноцінні збори, але, коли дізнався, що є пропозиція з ЛАСКа – вирішив спробувати сили в іншій команді та іншій лізі.

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Керувався суто спортивною мотивацією: по-перше, після чотирьох років у Чехії – це новий виклик для мене; по-друге, австрійська Бундесліга за всіма статистичними даними вважається сильнішою, ніж чеський чемпіонат; по-третє, ЛАСК ставить максимальні завдання, і мені цікаво стати частиною такого проекту.

Моя оренда розрахована на півроку без опції викупу. Славія не захотіла надавати можливість викупу, а часу залишалося не так багато, щоб вести перемовини далі. Тому за шість місяців оренди я постараюся максимально допомогти ЛАСКу у вирішенні його турнірних завдань, ну а далі австрійський, або інший зацікавлений клуб, буде домовлятися зі Славією щодо мого майбутнього.

Чи не викликає побоювання, що свого часу Євген Чеберко не заграв у цьому клубі? Ні, однозначно. Це – футбол, у кожного свій шлях, якщо один гравець не заграв у якомусь клубі, це не свідчить ні про його поганий рівень, ні про якісь проблеми з клубом. Особисто я буду намагатися працювати на найвищому рівні самовіддачі, в кожному матчі працювати на команду. Це єдиний рецепт успіху в будь-якій справі, і в футболі зокрема", – сказав Таловєров в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, контракт Максима зі Славією чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt править за українця 850 тисяч євро. Чеберко провів у складі ЛАСКа 5 матчів і був відданий в оренду в Осієк. Згодом хорватський клуб викупив Євгена.

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