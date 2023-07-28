"Прийшов час сказати: "До побачення, СК Дніпро-1!". Хочу подякувати усім партнерам по команді, усім тренерам, персоналу клубу та вболівальникам за ці 5 років!!!

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Ми пройшли з вами майже весь шлях до того моменту, коли клуб опинився на тому рівні, де він є зараз. Прийшов час зробити крок далі та перегорнути сторінку", – написав Назаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, контракт Олександра з дніпрянами спливав взимку 2023 року. Гравець уклав попередню угоду з Поліссям, яке хотіло отримати його безкоштовно. Натомість СК Дніпро-1 не схотів миритися з таким перебігом справ і відправив гравця в дубль. Схоже, сторонам вдалось досягти порозуміння.

До слова, Transfermarkt оцінює вартість Назаренка у 800 тисяч євро.

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