Головний тренер Мілана Стефано Піолі може зітхнути з полегшенням – у основного воротаря команди Майка Меньяна травми не виявлено. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Фанат Ньюкасла отримав у Мілані ножове поранення від мачете – моторошні кадри

Під час учорашнього матчу з Ньюкаслом у Лізі чемпіонів (0:0) французький голкіпер отримав розтягнення м'язів-згиначів лівого стегна – він попросив заміну на 81-й хвилині. Вранці наступного дня Майку було зроблено МРТ, яка не виявила серйозних ушкоджень.

Проте, матчі з Вероною і Кальярі в Серії А Меньян буде змушений пропустити. У клубі сподіваються, що воротар встигне відновитися до гри з Лаціо, яка відбудеться 30 вересня. Захищати ворота Мілана в найближчих матчах буде Марко Спортіелло.

Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів