"Якщо чесно, я позитивно вражений, тому що я його не знав, але зараз зрозумів. Мені він чимось нагадує підхід Руслана Ротаня – його тренерський штаб, його всі ці атмосфери на футбольному полі, на тренувальному процесі, у всіх запал, всі заряджені такі.

Тут дуже гарна конкуренція. Тут немає такого, що в тебе буде місце, тому що ти, наприклад, коштуєш мільйон чи 2 мільйони. Ні, тут заробляєш місце тільки своєю роботою. Він нам так і сказав: гратимуть сильніші. Так що ніхто не повинен розслаблятися та якось жаліти себе.

Саме в таких умовах ти й прогресуєш, коли є конкуренція, коли розумієш, що якщо сьогодні ти десь не викладався на максимум, то завтра вже не гратимеш. Бартуловіч чесний щодо цього, і він підбирає склад не тому, що є якісь прізвища, а тому, що дійсно хлопці викладаються", – розповів Ілля Крупський в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Металіст 1925 під керівництвом Младена Бартуловіча перебуває на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ.

