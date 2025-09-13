Захисник харківського клубу Олександр Мартинюк поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.

– Олександре, як настрій перед грою з Шахтарем?

– Все нормально. Команда з великим бажанням готується до поєдинку проти дуже сильного суперника. Ми розуміємо, що фаворит у цій парі очевидний, але Металіст 1925 вірить у свої сили. Ми зробимо все, щоб досягти позитивного для нас результату.

– У чому, на твій погляд, сила цього суперника?

– Це команда, яка щороку виступає в єврокубках, гранд українського футболу. Вона завжди з м’ячем, сильна тактично, технічно, індивідуально, у гірників швидкі футболісти. На Металіст 1925 чекає дуже складний матч.

– Металіст 1925 налаштований тільки на перемогу?

– Інакше ніяк.

– Які цілі стоять перед Металістом 1925 у нинішньому чемпіонаті?

– Ми хочемо перемагати в кожному матчі, щоб за підсумками сезону потрапити в топ-4.

– Це означає, що команда прагне пробитися до єврокубкової зони?

– Звичайно, ми й самі хочемо досягти якомога вищого результату. Гадаю, будь-який футболіст прагне випробувати свої сили на міжнародній арені, – сказав Мартинюк для Sport.ua.

Наразі Металіст 1925 посідає 6-те місце в УПЛ, в доробку харків'ян 7 очок після чотирьох турів чемпіонату. Матч харків'ян проти Шахтаря відбудеться 13 вересня, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

