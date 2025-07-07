Мексика у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ переграла США (2:1). Один з голів у ворота американців забив Рауль Хіменес.

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Нападник перед грою вийшов на поле в майці з ім'ям Жоти і його ігровим номером. Коли Хіменес відзначився голом, то дістав майку та відсвяткував гол у стилі Діогу. Варто зазначити, що обидва гравці виступали разом у Вулверхемптоні в період з 2018 по 2020 роки.

Нагадаємо, Діогу Жота потрапив в ДТП разом з братом. Автомобіль з'їхав з дороги та загорівся.

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