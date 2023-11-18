Голкіпер манкуніанців Андре Онана отримав пошкодження під час матчу Камеруну з Маврикієм (3:0). Гравець Манчестер Юнайтед покинув поле, оскільки відчув сильний біль.

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Як повідомляє Mirror, перші тести показали, що пошкодження Онана не таке серйозне як вважалося. Голкіпер має повністю відновитися до матчу проти Евертона, за який виступає Віталій Миколенко. Ця зустріч запланована на 26 листопада.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед після 12 турів має 21 бал і перебуває на шостому місці. Від Манчестер Сіті манкуніанці відстають на сім очок.

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