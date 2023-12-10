Лідер Манчестер Юнайтед повернувся до тренувань – він чимало пропустив через травму
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро майже залікував травму, яка залишила його без футболу на місяць.
Каземіро повернувся до тренувань на полі, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Юнайтед.
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Бразильський опорник травмувався ще у матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (1 листопада), пропустивши трохи понад місяць. Вже 12 грудня МЮ належить зіграти з Баварією у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.
У поточному сезоні Каземіро провів 12 матчів за "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом.
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