Лідер Манчестер Сіті узгодив контракт з 25-разовим чемпіоном – українець може замінити його, Гвардіола проти трансферу
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон може влітку покинути команду і вирушити до Туреччини.
Галатасарай намагається підписати Едерсона з Манчестер Сіті, з яким узгодив контракт терміном на три роки.
Турецький гранд запропонував бразильському воротарю зарплатню у розмірі семи мільйонів євро. Едерсон – пріоритетна ціль 25-разового чемпіона Туреччини, але трансфер може не відбутися, оскільки Манчестер Сіті хотів би залишити гравця у своїй команді.
Варто зауважити, що "містяни" цікавилися Анатолієм Трубіним з Бенфіки, а до цього був інтерес до Андрія Луніна, який виступає за Реал.
Нагадаємо, Едерсон виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. 31-річний голкіпер виграв з "містянами" требл у сезоні 2022/23.
