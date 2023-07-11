Лідер Лаціо узгодив контракт зі саудівцями – півзахисник стане одноклубником Кулібалі і Невеша
Сербський півзахисник Лаціо Сєргєй Мілінковіч-Савіч продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії.
Відомий інсайдер Фабіріціо Романо повідомив, що 28-річний футболіст незабаром приєднається до Аль-Хіляля, в який нещодавно перейшли Каліду Кулібалі та Рубен Невеш.
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Лаціо за Сєргєя Мілінковіча-Савіча отримає 40 мільйонів євро. Сербський півзахисник підпише трирічний контракт з Аль-Хілялем. Раніше з'явилась інформація, що Мілінковічу-Савічу запропонували зарплатню в 20 мільйонів євро за сезон.
Серб приєднався до Лаціо у 2015 році. Загалом Мілінковіч-Савіч зіграв у 341 матчі. В його активі 69 голів та 59 результативних передач.
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