Лідер Лаціо категорично висловився щодо свого майбутнього

Півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто поділився подальшими планами щодо своєї ігрової кар'єри.

27-річний іспанець збирається підписати новий контракт із "орлами".

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"Ми ведемо перемовини. Я би вже продовжив контракт, якби не весь цей хаос із коронавірусом. Залишаюсь тут до 2025 року. Це мій найкращий рік у кар'єрі, я люблю цей клубу. У нас хороші взаємини з Індзагі, хоча я не впевнений, що він знав моє ім'я, коли я щойно приїхав", – розповів хавбек в ефірі свого Instagram.

У нинішньому сезоні Луїс Альберто провів 25 матчів у Серії А, в яких забив 4 м'ячі та віддав 13 результативні передачі. Разом із Чіро Іммобіле він найбільше доклався до сенсаційного проміжного 2-го місця в чемпіонаті.

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