Кевін Дансо продовжив контракт із Лансом до літа 2027 року. Про це інформує офіційний сайт "криваво-золотих".

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До 24-річного австрійця істотний інтерес виявляв чинний чемпіон Італії – Наполі. Однак Дансо вирішив зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів у складі свого чинного клубу, який за літнє трансферне вікно вже встиг втратити Секо Фофана і Лоїса Опенда.

Ланс ефектно висміяв Наполі в клубному відеоролику, присвяченому продовженню угоди з Дансо.