Лідер Ланса відмовив Наполі та продовжив контракт – клуб висміяв чемпіона Італії в ролику
4 серпня 00:11 - Читать на русском
Центральний захисник Ланса Кевін Дансо продовжить виступати в складі віце-чемпіона Франції.
Кевін Дансо продовжив контракт із Лансом до літа 2027 року. Про це інформує офіційний сайт "криваво-золотих".
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До 24-річного австрійця істотний інтерес виявляв чинний чемпіон Італії – Наполі. Однак Дансо вирішив зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів у складі свого чинного клубу, який за літнє трансферне вікно вже встиг втратити Секо Фофана і Лоїса Опенда.
Ланс ефектно висміяв Наполі в клубному відеоролику, присвяченому продовженню угоди з Дансо.
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