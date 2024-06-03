Кривбас отримав дві пропозиції щодо Івана Дібанго, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, предметний інтерес до 22-річного оборонця проявляють Базель і Брест. Бронзовий призер чемпіонату Франції вже зробив конкретну пропозицію у розмірі 3 млн євро, але отримав відмову.

Зазначається, що керівництво Кривбаса ухвалило рішення зберегти свого гравця для вирішення завдання виходу у груповий турнір одного з єврокубків.

Нагадаємо, Дібанго був орендований Кривбасом у естонської Левадії у вересні 2022 року. У лютому 2024-го криворіжці викупили його за 500 тисяч євро, підписавши контракт до 30 червня 2026-го. У сезоні 2023/24 Іван у 31-му матчі забив 1 гол і віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

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