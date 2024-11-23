Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомченовський повернувся до загальної групи, повідомляє клубна прес-служба.

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Зазначається, що він повністю відновився від травми й готується взяти участь в найближчому матчі 14-го туру УПЛ проти Оболоні, який відбудеться 24 листопада.

Нагадаємо, 34-річний футболіст через травму не грав з 25 серпня. У поточному сезоні він провів за команду 6 матчі в усіх турнірах (без результативних дій).

Кривбас після 13-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, набравши 19 очок.

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