За 23-річним гравцем стежать іноземні клуби. Ще минулого літа Дібанго цікавились швейцарський Базель, грецький ПАОК та французький Брест, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Зазначається, що найближчим до підписання гравця був ПАОК, проте Кривбас хотів отримати за свого футболіста 3-4 мільйони євро, що виявилося занадто високою ціною для грецького клубу. Сам Дібанго прагне покинути Кривбас для подальшого розвитку. Контракт гравця з криворіжцями розрахований до літа 2026 року, очікується, що клуб буде готовий продати його цього року.

Нагадаємо, Іван Дібанго перейшов до Кривбаса в серпні 2022 року з естонської Левадії. У поточному сезоні фулбек провів 21 матч, віддав 3 результативні передачі.

Наразі Кривбас посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку підопічних Юрія Вернидуба 39 очок після 25-ти матчів чемпіонату.

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