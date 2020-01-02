Кейн травмувався і залишиться без футболу на невизначений термін

Форвард збірної Англії Харрі Кейн не допоможе Тоттенхему у найближчих матчах через ушкодження.

Нападник лондонського Тоттенхема Харрі Кейн на деякий час залишиться без футболу через травму, повідомляє видання Sky Sports. У лідера "шпор" діагностували ушкодження підколінного сухожилля.

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Скільки часу знадобиться для його відновлення, поки не повідомляють – футболіст найближчим часом пройде медобстеження. До слова, Кейн вийшов на поле зі стартових хвилин у вчорашньому програному Тоттенхемом матчі проти Саутгемптона і був замінений на 75-й хвилині.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кейн провів за свою команду 25 поєдинків, в яких зумів 17 разів відзначитись у воротах суперника і ще двічі асистувати одноклубникам.

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