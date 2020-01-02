toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Кейн травмувався і залишиться без футболу на невизначений термін

14:42 359 Читать на русском
Кейн травмувався і залишиться без футболу на невизначений термін
Харрі Кейн / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Англії Харрі Кейн не допоможе Тоттенхему у найближчих матчах через ушкодження.

Нападник лондонського Тоттенхема Харрі Кейн на деякий час залишиться без футболу через травму, повідомляє видання Sky Sports. У лідера "шпор" діагностували ушкодження підколінного сухожилля.

Топ-11 найдорожчих гравців планети 2019 року – Мессі лише восьмий

Скільки часу знадобиться для його відновлення, поки не повідомляють – футболіст найближчим часом пройде медобстеження. До слова, Кейн вийшов на поле зі стартових хвилин у вчорашньому програному Тоттенхемом матчі проти Саутгемптона і був замінений на 75-й хвилині.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кейн провів за свою команду 25 поєдинків, в яких зумів 17 разів відзначитись у воротах суперника і ще двічі асистувати одноклубникам.

Вест Хем без Ярмоленка розгромив Борнмут, Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Тоттенхем поступився Саутгемптону

blog_ava
Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом
00:36
6442
Теги
Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
34
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук