"Дуже важкий матч. Були моменти у нас, у Карпат, але чомусь пропустили ми.

Карпати – Колос – 1:0 – відео голів та огляд матчу УПЛ

Я вважаю, що два стовідсоткові моменти були у Болівара: у першому таймі – штанга, у другому – поперечина. Два удари з трьох-п'яти метрів – це стовідсоткові удари для нападника, але сьогодні не пощастило йому. Звичайно, Колос заслуговував на нічию. Не менше, ніж Карпати.

Футболісти, які забивають голи… Їх шукають у всьому світі і вони коштують мільйони. Тому це не так легко зробити, когось поставити, хто буде забивати голи навіть коли команда доходить до воріт.

Плюс дуже важка гра, в нас дуже багато людей не тренувалось – хтось подолав тисячі кілометрів прямо перед грою, тому, на мою думку, можна було піти нам на зустріч і перенести гру на 2-3 дні", – сказав Велетень у коментарі прес-службі ковалівців.

Нагадаємо, перемога дозволила Карпатам набрати 21 очко і піднятись у топ-5 УПЛ. Колос з 13-ма балами залишився одинадцятим.

Карпати втримали перемогу над Колосом, повернувшись до топ-5 УПЛ