"Коли я спостерігаю за стражданнями Карпат і Полісся з вінгерами, я не міг зрозуміти, чому не звертається увага на Велетня. І якраз цього тижня почала надходити якась критична інформація щодо того, що насправді до Велетня є зацікавленість – і саме з боку цих клубів, але без жодної конкретики.

Колос офіційно уклав контракт із гравцем збірної України

І до цього ще приплюсовується той факт, що Колос нарешті продовжив контракт з Велетнем – він був до 2026 року, зараз, здається, до 2028-го. І в цьому контракті є певна клаусула – щось на кшталт 1,5 млн євро", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

До слова, минулого сезону Владислав Велетень провів 27 матчів за Колос, забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра