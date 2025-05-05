"Думаю, якби не прийшов Поздєєв, я, звичайно, б не поїхав (на Олімпіаду-2024). Тим паче, що я підписав новий контракт взимку, потім приїжджаю, граю дві гри, і потім під якимось приводом мене взагалі відсторонили від тренувань на якийсь час. Потім повернули, потім прийшов Поздєєв – і я почав грати в старті всі ігри, почав щось віддавати, гарно зіграв і поїхав на Олімпіаду.

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Звичайно, трохи не вийшло, десь не вистачило, може, якогось одного гола, було два вилучення. Не пощастило, я так вважаю. Звичайно, приємно, бо вдягати футболку збірної, тим паче для мене це було перший раз – це емоції, які не передати.

Для кожного футболіста збірна – це №1 у пріоритеті. Це теж мрія, навіть більша, тому що мрія грати за збірну поки виконана на 30 відсотків, бо це олімпійська збірна, молодіжна, а національна – це все-таки інший рівень.

Думаю, що є реальність, просто повинні зійтися певні умови, і ти повинен показувати найкращий футбол. З Полісся ж люди їздять, чому з Колоса не можна?" – сказав Велетень для Футбол 360.

До слова, у поточному сезоні 22-річний вінгер провів 24 матчі за Колос, забив 3 голи та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 400 тисяч євро.

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